¿Por qué no puedes olvidar a tu ex? Expertos revelan una 'dolorosa' verdad

Muchas personas enfrentan una angustia persistente tras una ruptura amorosa que parece no tener fin con el paso de los años. Este malestar suele ser la manifestación de heridas emocionales antiguas que se reactivan ante la pérdida de una pareja actual.

El psicólogo Isaac Díaz sostiene que el dolor no surge únicamente por la ausencia de la otra persona en el presente. En realidad, se trata de una desconexión emocional profunda vinculada a experiencias de abandono o humillación vividas durante la etapa infantil.

El cuerpo como guardián del trauma

Las emociones no resueltas tienden a alojarse en el organismo y se manifiestan a través de síntomas físicos como la ansiedad o la apatía. Cuando extrañamos a alguien, frecuentemente lo que anhelamos es la sensación de ser valorados para tapar un vacío interno previo.

El trauma no siempre se origina en eventos catastróficos, pues también surge de críticas constantes o falta de afecto cotidiano. Estas vivencias sutiles dejan una huella en el sistema nervioso que condiciona la forma en que nos vinculamos al crecer.

Patrones que se repiten en silencio

La falta de conciencia sobre estas heridas de la niñez empuja a los adultos a buscar ‘tapones emocionales’ en relaciones dañinas. Las parejas se convierten en fuentes de dopamina pasajera que sirven para huir temporalmente del miedo profundo a la soledad.

Si no se revisa el historial personal, es muy probable que se sigan repitiendo historias que reflejan carencias afectivas tempranas. La dependencia emocional es, en esencia, un patrón de supervivencia que el individuo interiorizó para adaptarse a su entorno original.

Sanar a través del procesamiento emocional

La terapia moderna permite reprocesar estos bloqueos mediante técnicas que ayudan a liberar respuestas fisiológicas que quedaron atrapadas en el cerebro. Al dar espacio al dolor y reconocer su origen, el cuerpo deja de utilizar la ansiedad como un mecanismo de expresión.

Incluso los traumas que carecen de un recuerdo consciente pueden ser abordados si existen reacciones físicas evidentes en el paciente. El objetivo final es recuperar la seguridad interna para construir relaciones auténticas que no dependan de la validación externa constante.

Fuente: La Vanguardia.

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