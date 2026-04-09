Maestros urbanos anuncian marcha por falta de ítems y demanda salarial

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, confirmó una movilización para este jueves en la ciudad de Santa Cruz, en protesta por lo que califican como una “respuesta insuficiente” del Ministerio de Educación a sus demandas.

La concentración está prevista para las 15:30 en la sede de la federación, ubicada en la calle La Paz, desde donde los educadores iniciarán una marcha por distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Chávez explicó que el principal reclamo es el déficit de ítems a nivel nacional, que supera los 10.000, mientras que la propuesta gubernamental contempla entre 3.000 y 4.000. Solo en Santa Cruz, señaló, se requieren al menos 3.000 nuevos ítems para cubrir la creciente demanda estudiantil.

“El crecimiento de alumnos no está siendo acompañado por la asignación de maestros, lo que obliga incluso a padres de familia a asumir costos que corresponden al Estado”, cuestionó.

Entre otras demandas, el sector exige incremento salarial ante la pérdida del poder adquisitivo, ascensos de categoría, reconocimiento al mérito para personal administrativo y mejoras en infraestructura y equipamiento educativo, especialmente en el nivel técnico humanístico.

Asimismo, Chávez indicó que trabajan en un convenio conjunto con organizaciones de padres de familia para unificar demandas y presionar por soluciones estructurales en el sistema educativo.

El dirigente también apuntó a responsabilidades compartidas de autoridades municipales y departamentales, denunciando deficiencias en la dotación de infraestructura, merienda escolar y recursos para el mantenimiento de unidades educativas.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades subnacionales a priorizar la educación con acciones concretas y abrir espacios de diálogo para atender las necesidades del sector a corto, mediano y largo plazo.

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