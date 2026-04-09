Incendio destruyó locales en un centro comercial de la Av. Brasil en Santa Cruz

Un incendio de gran magnitud afectó la noche del miércoles un centro comercial ubicado en la Avenida Brasil, entre el tercer y cuarto anillo, dejando al menos 30 casetas consumidas por las llamas.

El siniestro se registró pasadas las 19:00 horas y movilizó a al menos cinco unidades de bomberos, quienes realizaron un arduo trabajo para controlar las llamas y evitar que se expandieran a comercios cercanos. Según el reporte inicial, los daños materiales son considerables.

Por motivos de seguridad, los comerciantes colocaron carpas provisionales mientras personal de bomberos realizó la apertura de los ingresos principales y del techo principal del centro comercial para apagar el fuego desde distintos puntos.

El equipo de peritos de bomberos continúa con la investigación para conocer las causas del siniestro.

Previo al incendio, los comerciantes intentaron rescatar todo lo que pudieron antes de que las llamas consumieran sus locales. La cuantificación final de los daños económicos se espera para las próximas horas, cuando los afectados realicen un inventario completo.

El rápido accionar de los bomberos fue clave para controlar el fuego y minimizar el impacto sobre los comercios vecinos en esta importante zona comercial de la capital cruceña.

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