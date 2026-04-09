“Estaba herido y no lo atendían”: denuncian falta de atención a un joven en La Paz

Un joven de 18 años con discapacidad, que fue víctima de una agresión física, no recibió atención inmediata en varios centros médicos, obligando a su madre a recorrer distintos hospitales en busca de ayuda.

Según el testimonio de la progenitora, inicialmente acudieron al Hospital Japonés y posteriormente al Hospital Holandés, sin éxito. Finalmente, llegaron al Hospital del Norte, donde también enfrentaron una negativa inicial pese a que el joven presentaba heridas visibles.

“Está todo cortado, está sangrando y no querían atenderlo”, denunció la madre afectada por la situación.

El joven habría sido asaltado mientras trabajaba como voceador, sufriendo múltiples lesiones. Debido a su condición de discapacidad, su madre enfatizó la urgencia de recibir atención médica oportuna.

Tras la presencia de un equipo de prensa, personal médico del Hospital del Norte accedió a atender al paciente, señalando que se estaba habilitando un espacio adecuado para su tratamiento.

“Se le va a atender, estamos preparando una camilla por su condición y una unidad de aislamiento”, explicó un médico del centro.

Luego de varios intentos fallidos, la madre expresó su alivio al conseguir finalmente atención para su hijo. “Estoy conforme, gracias porque me han ayudado”, manifestó.

El caso evidencia las dificultades que enfrentan algunas familias para acceder a servicios de salud, incluso en situaciones de emergencia, lo que genera cuestionamientos sobre los protocolos de atención en centros hospitalarios.

Este hecho se suma a otras denuncias similares, donde pacientes aseguran haber sido rechazados en distintos nosocomios, obligándolos a buscar alternativas en condiciones críticas.

La situación se desarrolla en el marco de la paralización del servicio de salud tanto en La Paz como en Cochabamba exigiendo la dotación de material necesario para brindar atención a lo bolivianos.

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