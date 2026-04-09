Bolivia cancela un convenio de cooperación militar con Irán

El Gobierno de Bolivia canceló un convenio de cooperación militar firmado en 2023 con Irán, informó este miércoles el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

“Hace aproximadamente cuatro meses, ese convenio de cooperación militar ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, subrayó Salinas ante consultas de periodistas sobre si ese acuerdo firmado durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) permanecía vigente.

El ministro agregó que los acuerdos con ese país "han sido simplemente concluidos y no existen más".

Desde su llegada al poder, el 8 de noviembre pasado, el presidente Rodrigo Paz ha cuestionado la relación de Bolivia con Irán, Venezuela y Cuba, países aliados de los gobiernos de Arce y Evo Morales (2006-2019).

Al contrario, el Gobierno de Paz ha logrado acuerdos para la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, naciones que estuvieron distanciadas de los exmandatarios de izquierda.

A fines de febrero pasado, tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Cancillería de La Paz reafirmó en un comunicado "su compromiso con la paz, el fortalecimiento de las democracias como espacio donde los pueblos ejercen plenamente sus libertades".

El antecesor de Salinas, Edmundo Novillo, firmó el 20 de julio de 2023 los convenios de cooperación durante una visita a Teherán con su homólogo iraní de entonces, el general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani.

Novillo solicitó entonces la colaboración iraní para la seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico y el contrabando y visitó empresas tecnológicas de fabricación de drones para esos propósitos.

Los acuerdos provocaron cuestionamientos y alertas de parte del Gobierno de Javier Milei en Argentina, reacciones que Novillo rechazó asegurando que el convenio no representaba una amenaza para países vecinos.

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