Continúa la investigación en Sacaba: Familiares retiran los restos del efectivo policial implicado en el hecho de sangre

Luego de una jornada marcada por la tragedia en el departamento de Cochabamba, el cuerpo de Javier Calle Copa, de 48 años, fue retirado de la morgue en horas de la tarde. El hombre, quien se desempeñaba como suboficial y cursaba estudios de ascenso en el Centro de Formación Técnico Superior (CEFOTES), perdió la vida tras un incidente con arma de fuego en el que también resultó herida una mujer.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) trabajaron intensamente en el procesamiento de la escena desde horas de la madrugada. Según el informe del director de la FELCC Cochabamba, Cnl. Rolando Vera, la muerte del funcionario policial se produjo de manera instantánea debido a un proyectil que impactó en la región parietal.

Entrega del cuerpo y entorno familiar

Una vez concluido el examen forense de ley, los familiares del uniformado, quienes llegaron consternados para realizar los trámites pertinentes, procedieron al retiro del cadáver. Calle Copa, quien residía temporalmente en la unidad académica de Sacaba desde enero, deja tres hijos en la ciudad de Oruro.

Estado de salud de la mujer herida

Mientras los restos del efectivo eran trasladados por su familia, en el Hospital Viedma se reporta la estabilidad de la mujer afectada por el incidente. La víctima presenta un cuadro crítico pero controlado tras recibir tres impactos de proyectil en las extremidades inferiores:

Heridas: Dos en la pierna derecha y una en la izquierda.

Complicaciones: Una fractura de fémur y otra posible lesión ósea en el tobillo izquierdo, bajo evaluación radiológica.

Avance de las investigaciones

La Policía Boliviana ha colectado indicios que apuntan a problemas sentimentales y motivos de celos como el detonante del suceso ocurrido durante la madrugada, luego de que el agresor consumiera bebidas alcohólicas. El caso ha sido tipificado preliminarmente como tentativa de feminicidio seguida de deceso del agresor.

"Se han realizado las averiguaciones y colectado los primeros indicios; se habrían producido cuatro disparos en total. Tres impactaron en la persona de sexo femenino y el cuarto produjo la muerte instantánea del funcionario", detalló Vera.

La comunidad de Sacaba y el cuerpo policial permanecen conmocionados ante el desenlace de este hecho, mientras se esperan las declaraciones oficiales de la sobreviviente una vez reciba el alta médica para esclarecer los móviles exactos de lo ocurrido.

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