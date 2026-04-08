Fiscalía investiga la muerte de un policía y el ataque a una mujer en Sacaba

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, investiga las circunstancias en las que un efectivo policial perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida por arma de fuego en la zona de Chullpa Moko, en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, informó que el proceso se encuentra en etapa inicial y que se están recolectando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

“Se va a hacer la autopsia médico legal correspondiente de manera inmediata, a objeto de determinar los móviles y qué habría pasado entre las dos personas”, señaló.

Asimismo, confirmó que el fallecido era miembro de la institución policial. “Se tiene conocimiento que una de las personas, de sexo masculino, es efectivo policial”, precisó.

Antecedentes del caso

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró al interior de una vivienda particular, donde la víctima, de 35 años, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un hombre, presuntamente su pareja. En medio de una escena de celos, el sujeto habría utilizado un arma de fuego para dispararle en al menos dos ocasiones, provocándole heridas en la pantorrilla derecha y en el pie izquierdo.

La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención debido a la gravedad de las lesiones.

El caso es investigado como un presunto hecho de violencia, mientras peritos y efectivos policiales continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del suceso.



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