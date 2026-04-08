El Tigre cumple 118 años: fe, historia y un nuevo desafío

The Strongest cumple 118 años de vida este 8 de abril, en un contexto desafiante tanto en lo institucional como en lo deportivo. Lejos de los festejos multitudinarios de otros años, el aniversario estará marcado por un homenaje sobrio, con una misa como acto central y un mensaje claro: reconstruir desde adentro.

La dirigencia encabezada por Daniel Terrazas atraviesa su primera gestión al mando del club con la prioridad puesta en el orden económico. “Necesitamos un club saneado y de calidad”, expresó el presidente, reconociendo que aún existen deudas, pero asegurando que se están saldando de manera progresiva.

Un presente complejo, pero con señales de gestión

El inicio de temporada no fue el esperado. La temprana eliminación en la Copa Libertadores 2026 redujo significativamente los ingresos del club, que solo percibió 400 mil dólares por participación, además de la recaudación de un partido como local.

A esto se suma una larga pretemporada en el fútbol boliviano, con escasa generación de recursos, lo que profundizó el escenario económico. Sin embargo, desde la dirigencia destacan avances en gestión: contratación de 15 jugadores y una administración que busca transparencia y estabilidad.

El desafío deportivo y la deuda de las inferiores

En lo futbolístico, el objetivo es claro: volver a ser protagonista en la División Profesional y pelear por el título. Pero también hay una mirada a largo plazo que preocupa: la falta de jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

El último gran referente formado en casa fue Alejandro Chumacero, hace ya dos décadas. Por ello, el club apuesta a reforzar esta área con el trabajo de Oswaldo Rodríguez y el respaldo del entrenador del primer equipo, Sixto Vizuete, con experiencia en formación.

Una celebración con fe y tradición

El aniversario tendrá un tono íntimo y simbólico. A partir del mediodía, se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana de La Paz, ubicada en la histórica Plaza Murillo.

Tras la ceremonia, se realizará una ofrenda floral al pie del monumento de Pedro Domingo Murillo, en un gesto que une historia, identidad y pertenencia.

Mientras tanto, los hinchas preparan sus propias muestras de cariño, reafirmando que, más allá del momento, el vínculo con el club sigue intacto.

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