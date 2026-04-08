River vuelve a la Sudamericana con todo: invicto y con confianza plena

River Plate vuelve a la Copa Sudamericana después de 11 años y lo hace en un momento que invita a ilusionarse. Este miércoles, desde las 21:30, visitará a Blooming en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, por la primera fecha del Grupo H, con la confianza en alza y un equipo que empieza a mostrar identidad.

Cómo llega River

El ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet no podría haber comenzado mejor. Desde su llegada, River ganó los cuatro partidos que disputó, consolidando una racha que no solo suma puntos, sino también confianza y funcionamiento.

El equipo mostró una evolución clara: mayor intensidad, presión alta y una idea ofensiva que empieza a reflejarse en los resultados. La última presentación fue una contundente victoria que reafirmó el buen momento colectivo.

En el plano local, el “Millonario” también se acomodó en la pelea. Ocupa el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura con 23 puntos, a solo tres del líder Independiente Rivadavia, lo que confirma su regularidad.

Pero el desafío ahora es otro. La Copa Sudamericana representa una oportunidad de volver a posicionarse a nivel continental, una deuda pendiente desde su última participación en 2015.

El recuerdo más fuerte en esta competencia sigue siendo la consagración de 2014, con momentos icónicos que marcaron una era. Hoy, con un plantel renovado y un nuevo cuerpo técnico, River busca escribir una nueva historia.

El rival: Blooming

Del otro lado estará Blooming, que llega motivado tras avanzar con autoridad a la fase de grupos y con el impulso de sus últimos resultados en el torneo local. En Santa Cruz, el equipo boliviano suele hacerse fuerte, por lo que River deberá sostener su buen presente para imponer condiciones.

Datos del partido

Hora: 21:30

Estadio: Ramón Aguilera Costas

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

Posibles formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

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