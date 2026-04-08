Martín Menacho: "Es difícil, pero Blooming puede lograr algo ante River"

Este miércoles, Blooming recibirá a River Plate en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un duelo que promete emociones fuertes para los aficionados celestes. En el programa No Me Pierda, el exjugador de la academia, Martín Menacho, compartió sus impresiones sobre el encuentro.

“Qué partido, que va a tener la posibilidad de jugar Blooming y nosotros, amantes del fútbol, ver a un equipo de esos quilates. Estamos expectantes a lo que pueda suceder; es muy difícil, pero creo que se puede lograr algo importante con Blooming”, expresó Menacho.

Recordando la histórica victoria de Blooming frente a Boca Juniors, el exdelantero bromeó: “Decirles a los de River que ese fue el único partido que perdió Boca ese año y después fue campeón hasta del Continental, entonces que venga y pierda”.

Menacho destacó además el trabajo del cuerpo técnico: “La presión queda aparte para los técnicos; se tiene que mostrar el trabajo que hacen en sus equipos. River viene de perder en Argentina en cuatro presentaciones, y lo de Soria en Blooming es sorprendente porque ha manejado un equipo bien alineado. Sus refuerzos son buenos, o sea, han acertado en ellos, y esperemos que estén a la altura mañana”.

Sobre la importancia del partido, agregó: “Lo más importante es hacer un buen partido ante River, mientras que los que se vienen es un poco más parejo”.

Finalmente, Menacho hizo un llamado a los hinchas: “Ojalá que mañana el estadio esté brindando el apoyo a Blooming. Sabemos lo que cuesta llegar a participar en la Copa Sudamericana, y Blooming tiene la posibilidad de hacer historia; esperemos que todos estén a la altura”.

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