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“Deja un sabor raro”: así reaccionan en Blooming tras la renuncia de Soria

Víctor Vaca cuestionó el momento y la forma en que Mauricio Soria dejó la dirección técnica de Blooming, en plena competencia. 

Martin Suarez Vargas

04/05/2026 12:07

Mauricio Soria en pantalla gigante y Víctor Vaca periodista vinculado a Blooming analizando la situación en El Mañanero. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

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El periodista Víctor Vaca expresó su sorpresa y malestar tras la renuncia de Mauricio Soria a Blooming, decisión tomada el domingo por la tarde. Durante su participación en El Mañanero de Red Uno, el comunicador señaló que, si bien no es extraño que el entrenador deje el club, sí lo es el momento en el que lo hizo.

Vaca recordó antecedentes similares en 2014 y 2016, cuando Soria dejó la institución para asumir la selección boliviana. Sin embargo, en esta ocasión no existe confirmación de que el técnico tenga un nuevo destino, aunque circulan rumores que lo vinculan con un club grande de La Paz.

El periodista fue crítico con la decisión, considerando el contexto deportivo. Blooming debe afrontar una seguidilla exigente de partidos, incluyendo compromisos por la Copa Sudamericana ante Bragantino y Carabobo, además de un calendario apretado con nueve encuentros en 28 días. “Abandonar el club en este momento deja mucho que desear”, sostuvo.

Asimismo, Vaca apuntó a una posible incomodidad interna de Soria, especialmente ante la falta de resultados positivos. Según su análisis, cuando el equipo no responde, el entrenador suele mostrar señales de descontento que terminan afectando la relación con la dirigencia y el plantel.

También cuestionó las exigencias del técnico en cuanto a logística y presupuesto, calificándolas como inviables en el contexto económico actual. “No se puede destinar ese porcentaje del premio de Copa Sudamericana a un solo viaje”, remarcó, sugiriendo que estas diferencias habrían generado el quiebre.

De cara al futuro inmediato, el nombre de “Pelecho” aparece como opción provisional, mientras que entrenadores como Platiní Sánchez y Joaquín Monasterio suenan como alternativas para asumir el cargo en un momento clave para el equipo cruceño.

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