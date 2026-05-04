El drama de Lucas Moura: volvía de una lesión y se rompió el tendón de Aquiles

El regreso de Lucas Moura a las canchas terminó en una pesadilla. El volante del São Paulo apenas pudo disputar 20 minutos en el empate 2-2 frente a Bahia antes de desplomarse en el campo con evidentes signos de dolor, encendiendo la alarma en su equipo.

El jugador volvía a la actividad luego de casi dos meses de ausencia, tras haber sufrido una fractura de costillas en marzo ante Atlético Mineiro. Sin embargo, su retorno fue efímero y preocupante, ya que tuvo que ser retirado en brazos por sus compañeros.

Horas más tarde, Moura fue trasladado a un centro médico en São Paulo, donde se le realizaron estudios que confirmaron la peor noticia: una rotura completa del tendón de Aquiles. El club comunicó oficialmente el diagnóstico a través de sus redes sociales.

El futbolista será intervenido quirúrgicamente y afrontará un largo proceso de recuperación que podría extenderse hasta un año. De esta manera, queda descartado para lo que resta de la temporada y su regreso está previsto recién para la próxima campaña.

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