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El drama de Lucas Moura: volvía de una lesión y se rompió el tendón de Aquiles

El mediocampista del São Paulo FC sufrió la rotura del tendón de Aquiles tras reaparecer ante Esporte Clube Bahia por el Brasileirao. 

Martin Suarez Vargas

04/05/2026 10:00

Lucas Moura siendo trasladado por sus compañeros afuera del campo de juego tras su lesión. Foto: Ge Sport.
Brasil.

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El regreso de Lucas Moura a las canchas terminó en una pesadilla. El volante del São Paulo apenas pudo disputar 20 minutos en el empate 2-2 frente a Bahia antes de desplomarse en el campo con evidentes signos de dolor, encendiendo la alarma en su equipo.

El jugador volvía a la actividad luego de casi dos meses de ausencia, tras haber sufrido una fractura de costillas en marzo ante Atlético Mineiro. Sin embargo, su retorno fue efímero y preocupante, ya que tuvo que ser retirado en brazos por sus compañeros.

Horas más tarde, Moura fue trasladado a un centro médico en São Paulo, donde se le realizaron estudios que confirmaron la peor noticia: una rotura completa del tendón de Aquiles. El club comunicó oficialmente el diagnóstico a través de sus redes sociales.

El futbolista será intervenido quirúrgicamente y afrontará un largo proceso de recuperación que podría extenderse hasta un año. De esta manera, queda descartado para lo que resta de la temporada y su regreso está previsto recién para la próxima campaña.

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