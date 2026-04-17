Dramático: una entrada brutal dejó a un jugador con el rostro en mal estado

Un momento impactante marcó el duelo entre Al Ahli y Johor Darul Ta'zim por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC, luego de la expulsión de Ali Majrashi tras una acción peligrosa que generó inmediata reacción.

El defensor levantó el pie en una disputa y terminó impactando en el rostro de Jairo Da Silva, en una jugada que no dejó dudas para el árbitro, quien mostró la tarjeta roja directa. La acción fue considerada de alta peligrosidad y cambió el rumbo del encuentro.

Tras la expulsión, el partido quedó condicionado, con Al Ahli obligado a reorganizarse con un hombre menos, en un duelo que ya estaba cargado de intensidad en esta fase decisiva del torneo continental.

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