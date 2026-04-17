Ministro Oviedo solicitó a la Asamblea que lo convoque para su interpelación

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional solicitando ser interpelado ante el pleno, con el fin de informar sobre las acciones emprendidas en la lucha contra el narcotráfico.

La autoridad pidió que la convocatoria se realice con carácter de urgencia para exponer los resultados de su gestión ante la población.

Defensa de resultados

Durante su conferencia, Oviedo destacó que en los primeros meses de gestión se lograron importantes avances en la lucha antidroga.

“En solo cinco meses de gestión capturamos a uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA”, afirmó.

Asimismo, señaló que se logró la destrucción de más de 300 fábricas de cocaína y el secuestro de 282 toneladas de droga, entre cocaína y marihuana.

Lucha contra el narcotráfico

El ministro aseguró que estos resultados reflejan una decisión política firme para enfrentar el narcotráfico, al que calificó como una amenaza estructural en el país.

“Esta es una lucha gigantesca… la vamos a profundizar y continuar”, sostuvo.

Críticas al pasado

Oviedo también afirmó que el Estado habría sido afectado por el narcotráfico durante los últimos años, señalando presuntas complicidades a nivel político e institucional.

Compromiso institucional

La autoridad reiteró que su intención es rendir cuentas de manera directa ante la Asamblea Legislativa y el pueblo boliviano, en un tema que calificó como prioritario para el futuro del país.

“Solicito que se me convoque a una sesión de interpelación ante el pleno”, indicó.

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