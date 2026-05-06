Interpelación sin censura ni voto de confianza para el ministro Oviedo

La interpelación al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, culminó con la votación no alcanzó los dos tercios necesarios para la censura ni para el voto de confianza.

Resultados

Durante la sesión, los resultados mostraron que en el Senado se obtuvieron 20 votos a favor del orden del día, 13 votos motivados a la censura, mientras que en la Cámara de Diputados, 80 votos fueron a favor del orden del día, mientras que 30 votos estuvieron motivados a la censura.

En total, se sumaron 100 votos a favor del orden del día puro y simple, mientras que 43 votos se inclinaron por la censura y 3 votos fueron en abstención, con un total de 146 votos registrados. Para que se aprobara la censura o el voto de confianza, se necesitaba una mayoría de dos tercios de los presentes, es decir, 111 votos, cifra que no se alcanzó.

Ausencias y falta de quorum

Un aspecto que llamó la atención fue que 17 diputados no asistieron a la votación, lo que dejó una presencia menor a la necesaria para que se alcanzara la mayoría calificada. Además, se reportaron solo tres licencias justificadas entre los ausentes.

No hay censura

Con la aprobación del orden del día puro y simple, la interpelación al Ministro Oviedo no resultó en una sanción directa ni en un voto de confianza. Los legisladores no lograron consensuar una postura definida sobre el caso de las 32 maletas, y el proceso culminó sin decisiones definitivas.

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