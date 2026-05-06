Cierre de alto nivel: Jonatan brilla con una propuesta arriesgada y se mantiene firme

La gala de este martes en La Gran Batalla – Duelo de Voces cerró con una de las presentaciones más esperadas de la noche. Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, asumió el escenario con una propuesta ambiciosa y cargada de identidad.

El participante interpretó “Yo no nací para amar”, de Juan Gabriel, en una versión de chuntunqui sinfónico, apostando por una fusión que destacó por su originalidad y fuerza escénica.

El jurado reaccionó con entusiasmo, aunque coincidió en una observación técnica clave: el control de los agudos.

Marco Veizaga fue el primero en pronunciarse y valoró la puesta en escena:

“Una locura, me llevaste a una aventura de colores. Jonatan, impecable, pero ten cuidado con los agudos, hubo dos que estaban inestables. En general, eres una máquina, me encanta la propuesta, fue mágico”, expresó.

En la misma línea, Diego Ríos destacó la interpretación, pero insistió en ajustar ese aspecto:

“Los agudos hay que controlarlos. A veces vienes de una manera que nos hace bajar un poco, pero me gustó la versión, hay que felicitar. Fue una buena presentación”, indicó.

El productor invitado, Vladimir Suárez, cerró las devoluciones resaltando el concepto integral del artista:

“Al final no hay que descuidar los detalles. Si vamos a atrevernos a hacer algo alto, hay que estar seguros. Me encanta ver que un artista no es solo la parte melódica, sino un conjunto de todo, y tú representas eso”, señaló.

Finalmente, el puntaje promedio —sin el voto secreto— alcanzó un sólido 6.7, una calificación que, por el momento, lo mantiene en una zona segura dentro de la competencia.

Desde su equipo, Juanpi Ojeda destacó el trabajo previo en la preparación de la canción, señalando que investigaron el género para lograr una versión sólida y diferenciada.

Así, la gala cerró con una presentación que combinó riesgo, emoción y técnica, marcando el ritmo de una semana donde cada detalle puede definir el destino de los participantes.

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