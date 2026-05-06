Noche complicada: Luis Urgel enfrenta críticas y queda en zona de riesgo

La tercera presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces dejó uno de los momentos más tensos de la jornada. Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, subió al escenario con una propuesta arriesgada, pero no logró convencer al jurado.

El participante interpretó “UnX100to”, del Grupo Frontera, en una versión de cumbia pop con fusión oriental. Sin embargo, la ejecución estuvo marcada por dificultades técnicas que impactaron en la valoración final.

Durante la ronda de devoluciones, los jueces coincidieron en señalar problemas de afinación y respiración.

Diego Ríos fue el primero en pronunciarse con una crítica directa:

“Qué lástima que no se den cuenta que arrancó sin un tono. Sentí que entraste en el aire, se complicó la canción y por esos arreglos hubo desafinaciones y errores de respiración”, expresó.

En la misma línea, Alenir Echeverría fue contundente en su evaluación:

“Empezó terriblemente desafinado, lejos de la anterior vez. No me gustó”, afirmó.

Por su parte, el productor invitado Vladimir Suárez destacó la actitud del participante, pese a las dificultades:

“Es importante agarrar el tono desde el inicio. Más allá del arreglo, valoro que siguió adelante”, señaló.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje promedio —sin el voto secreto de Diego Ríos— que alcanzó un 4.3, una calificación que lo coloca, por ahora, en una situación comprometida dentro de la competencia.

Tras su presentación, Luis reconoció los errores, pero aseguró que aún hay margen para mejorar, en una semana donde cada actuación puede definir el futuro de los participantes.

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