CAO convoca a Asamblea en Montero para defender al agro

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, lanzó una dura crítica al manejo ideológico de la política agraria tras dos décadas de estancamiento. "Hemos probado 20 años esta ideología y pregunto: ¿estamos menos o más pobres?", sentenció el ejecutivo, quien subrayó que el sector agropecuario solo busca construir economía y trabajar para evitar que la juventud siga abandonando el país por falta de oportunidades.

La dirigencia productiva identificó un trasfondo político en las movilizaciones que exigen la abrogación de la Ley 1720, acusando a los manifestantes de no buscar el bienestar de Bolivia. "Estas marchas ya tienen un tinte político y los vamos a denunciar ante la población; queremos producir más y exportar, pero estamos al vilo de un grupo que no sabe lo que es invertir o arriesgar", afirmó Frerking tras una reunión con toda la cadena productiva regional.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria en Montero

Como medida de respuesta, la CAO oficializó que la próxima semana se llevará a cabo una asamblea de emergencia en la ciudad de Montero, donde se definirán las acciones a seguir si el Gobierno accede a derogar la normativa vigente. El encuentro pretende aglutinar no solo a los productores, sino también al Gobernador, alcaldes y parlamentarios que apuestan por la viabilidad económica del país, consolidando un frente común contra el Decreto Supremo 5613.

El sector agropecuario enfatizó que la estabilidad de los alimentos y la generación de empleo dependen exclusivamente de la seguridad jurídica sobre la tierra.

"Necesitamos una Bolivia viable que nos dé garantía para seguir trabajando y tener mejores días", concluyó el presidente de la CAO, remarcando que el desarrollo nacional no puede estar sujeto a "caprichos" que frenan la capacidad exportadora y la inversión privada en el campo.

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