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Economía

Productores alertan daño económico por bloqueos en plena campaña agrícola

El gerente de Anapo, Jaime Hernández, informó que los bloqueos generan pérdidas mensuales cercanas a los $us 100 millones para el sector productivo

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/05/2026 14:37

Productores encaran la cosecha en estos momentos. Foto Clarin

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El gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Jaime Hernández, denunció que los bloqueos de carreteras están afectando al sector productivo en un momento clave, marcado por la cosecha de verano y la siembra de invierno.

“Los bloqueos generan incertidumbre, afectan las exportaciones y proyectan una mala imagen ante nuestros compradores internacionales. En términos mensuales, hablamos de pérdidas de alrededor de $us 100 millones; cada día de bloqueo implica cerca de $us 4 millones en exportaciones en riesgo”, sostuvo Hernández.

El ejecutivo advirtió que estas medidas de presión interrumpen la cadena de comercialización, lo que agrava el impacto económico para los productores.

Asimismo, explicó que, una vez levantados los bloqueos, el sistema tarda entre 10 y 15 días en normalizarse, lo que prolonga las pérdidas para el sector.

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