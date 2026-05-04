¡Atención, La Paz! Estos son los puntos de bloqueo y cierre de vías que debes evitar hoy

La Policía Boliviana emitió una alerta sobre diversas manifestaciones y bloqueos que se desarrollan este lunes 4 de mayo en la ciudad de La Paz y carreteras del departamento, recomendando a la población tomar previsiones para evitar retrasos.

Bloqueos hacia los Yungas

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los principales puntos críticos se encuentra en la carretera hacia los Yungas, con bloqueos en sectores como:

Urujara

Caranavi

Yolosa

Yucumo

Las medidas son protagonizadas por la Federación de Transportes Nor y Sud Yungas.

Marchas en el centro paceño

En la ciudad, se prevé una jornada marcada por movilizaciones:

Magisterio urbano: marcha desde las 07:00

COB: concentración en el Prado (Av. 16 de Julio) desde las 09:00

Federación Vaca Díez (Beni): movilización desde Kalajaurita hacia el centro

A esto se suma una movilización en la tranca de Urujara, impulsada por campesinos y productores de hoja de coca desde las 08:00.

Recomendaciones

La Policía recomendó a la ciudadanía tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado más largos.

El despliegue de estas movilizaciones anticipa una jornada con dificultades en la circulación vehicular y peatonal, especialmente en el centro paceño y en las rutas hacia los Yungas.

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