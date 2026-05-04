Tras acuerdos, Gobierno envía cisternas con combustible y maquinaria hacia los Yungas

El Gobierno informó que comenzó a cumplir los acuerdos alcanzados con el sector del transporte de los Yungas y el norte paceño, con el envío de cisternas cargadas de combustible hacia la tranca de Urujara.

Según el reporte oficial, los vehículos ya se encuentran en el punto de control, listos para iniciar el abastecimiento en las rutas que conectan con los Yungas y otras regiones del norte del departamento.

“Tal como nos comprometimos en el diálogo, hoy las cisternas con combustible ya están en Urujara listas para abastecer”, señalaron desde el Ejecutivo.

Además del suministro de carburantes, las autoridades confirmaron el desplazamiento de maquinaria pesada a la zona para comenzar de inmediato los trabajos de mantenimiento vial, uno de los principales reclamos del sector transportista.

“También se ha enviado maquinaria para iniciar los trabajos en las carreteras”, añadieron.

El Gobierno destacó que estas acciones responden a los compromisos asumidos en las mesas de diálogo, en el marco de los conflictos registrados en rutas hacia La Paz.

Las medidas buscan garantizar la transitabilidad, mejorar las condiciones de las vías y normalizar el abastecimiento de combustible en la región, en medio de las tensiones generadas en días anteriores con el sector transporte.

Mira la programación en Red Uno Play