¡Aliste los abrigos!: Senamhi prevé descenso de temperaturas en el occidente del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrará una reducción de las precipitaciones en gran parte del país, acompañada de un descenso en las temperaturas, especialmente en regiones del occidente.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén jornadas con cielos poco nubosos e incluso despejados, condiciones que favorecerán una mayor pérdida de calor durante la noche y la madrugada.

“Vamos a tener tiempo estable en los siguientes días, con cielos poco nubosos y en general despejados, sobre todo en el occidente”, explicó el pronosticador Jaime Llanque.

El especialista detalló que este escenario provocará un descenso en las temperaturas mínimas, generando un ambiente más frío durante las primeras horas del día.

“Las temperaturas se mantendrán bajas, especialmente en horas de la mañana, y no se prevén cambios significativos en el transcurso de la semana”, añadió.

El reporte incluye a varias regiones del país, entre ellas la ciudad de La Paz, donde se anticipa una sensación térmica más baja.

Desde el Senamhi recomendaron a la población tomar previsiones ante el descenso de temperaturas, principalmente en niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

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