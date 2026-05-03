¿En cuánto cierra el dólar paralelo este domingo 3 de mayo? Así está la cotización

La cotización del dólar paralelo continúa siendo uno de los temas económicos más seguidos por la población boliviana, especialmente ante la expectativa de posibles variaciones en los próximos días.

Al cierre de las 17:55 de este domingo 3 de mayo, el mercado cambiario informal registró una jornada de relativa estabilidad, aunque con ligeros ajustes a la baja respecto a las primeras horas de la mañana.

Entre las principales plataformas de referencia, Dolarboliviahoy.com reportó el cierre en Bs 9,78 para la compra y Bs 9,75 para la venta. Durante la mañana, los valores eran de Bs 9,88 para la compra y Bs 9,84 para la venta, reflejando una disminución al final del día.

Dólar Paralelo.

Por su parte, Bolivianblue.net informó una cotización de Bs 9,76 para la compra y Bs 9,74 para la venta. Según los datos publicados por esa plataforma, que actualiza valores cada 15 minutos, durante el amanecer la compra se encontraba en Bs 9,88 y la venta en Bs 9,85.

Dólar Blue.

En tanto, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,70 para la compra y Bs 9,90 para la venta, lo que permite observar diferencias frente a los valores del mercado paralelo.

Valor Referencial del BCB.

La evolución del dólar en el mercado informal sigue siendo observada de cerca por comerciantes, importadores y ciudadanos que buscan anticiparse a nuevos movimientos en la economía nacional.

Mira la programación en Red Uno Play