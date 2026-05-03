Grave caída: Atleta keniano sufre lesión en plena maratón (Video)

El corredor keniano Ezra Kipketer Tanui sufrió una grave lesión en uno de sus tobillos mientras participaba en la Maratón de Cali 2026, tras caer en un hueco de la vía durante el recorrido.

El hecho ocurrió cuando el atleta avanzaba dentro del pelotón de punta. En un momento, se desestabilizó repentinamente y terminó desplomándose sobre el pavimento, quedando tendido sin poder levantarse, lo que generó preocupación entre los presentes.

Según se aprecia en registros del momento, los demás corredores que lideraban la prueba continuaron en competencia sin detenerse, al igual que los vehículos guía que acompañaban la carrera. Sin embargo, un integrante de la organización que se desplazaba en motocicleta se detuvo para intentar auxiliarlo.

La gravedad de la lesión obligó a que el atleta reciba atención más especializada minutos después. El incidente ha provocado fuertes críticas hacia la organización del evento y el estado de las calles, señalados como factores determinantes en lo ocurrido.

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