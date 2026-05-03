Tres muertos en crucero que partió de Argentina donde la OMS investiga brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres personas fallecidas vinculadas a un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico.



En total son seis las personas afectadas, de las cuales tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos, según precisó la OMS en su cuenta de la red social X.



En uno de los casos se ha comprobado la presencia del virus del hantavirus por laboratorio.



El crucero partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, Sudáfrica.



La OMS señaló que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio para determinar el alcance del brote, mientras que los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento.



Asimismo, indicó que está coordinando con los países implicados y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas, así como la evaluación del riesgo sanitario para el resto de las personas a bordo.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.



El organismo internacional destacó la rápida respuesta y coordinación entre las autoridades sanitarias y adelantó que informará formalmente a los países miembros en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de emitir un parte público sobre el brote.



Por el momento, no se han difundido detalles sobre el origen del contagio ni sobre la nacionalidad de los afectados, mientras continúan los estudios, incluida la secuenciación del virus. EFE

Mira la programación en Red Uno Play