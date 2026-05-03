Anuncian cambios en el clima: conoce el pronóstico en tu ciudad este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 3 de mayo se registrarán tormentas eléctricas en varias regiones de Bolivia, principalmente en el occidente del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente se prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

En La Paz, se espera una jornada nubosa; las temperaturas oscilarán entre 5°C y 21°C, sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de -2°C y máxima de 16°C.

En Oruro, se espera una jornada poco nubosa con temperaturas entre -1°C y 21°C.

Mientras que Potosí registrará valores entre 1°C y 22°C, un día poco nuboso y sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos parcialmente nubosos y sin lluvias.

En Cochabamba, se presentarán cielos poco nubosos; la temperatura irá de 11°C a 32°C.

Sucre tendrá valores entre 11°C y 26°C, con un cielo nuboso.

Por su parte, Tarija registrará una jornada poco nubosa, sin precipitaciones, con temperaturas entre 7°C y 2°C.

Oriente

En el Oriente del país se prevé clima cálido y mayormente nublado, aunque con lluvias aisladas en algunas regiones.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos con temperaturas entre 21°C y 29°C, sin lluvias.

En Trinidad, se esperan valores entre 23°C y 34°C, con cielos nubosos.

Mientras que Cobija registrará precipitaciones, con temperaturas entre 23°C y 32°C.

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