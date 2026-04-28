¿Qué regiones tendrán lluvias este martes en Bolivia? Mira el pronóstico completo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 28 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de chubascos aislados y una baja probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados durante la jornada, con probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 22°C durante la jornada.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 23°C con sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada con chubascos aislados en el día y temperaturas entre 12°C y 32°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 12°C y 24°C.

Tarija tendrá lluvias y temperaturas que irán de los 12°C a los 22°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada lluviosa y temperaturas entre 18°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y una mínima de 22°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 29°C con alta probabilidad de lluvias.

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