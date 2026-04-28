Bolivia fue nominada a los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del turismo”, y activó una convocatoria nacional para impulsar el voto ciudadano y fortalecer su posicionamiento en el escenario internacional.

La campaña destaca que cada voto representa una oportunidad para visibilizar al país como un destino turístico competitivo y diverso, además de respaldar el trabajo de miles de personas vinculadas a este sector.

Cómo votar por Bolivia

El proceso de votación se realiza de manera digital a través del portal oficial de los premios. Los usuarios pueden emitir su voto ingresando al siguiente enlace:

https://www.worldtravelawards.com/profile-5349-bolivia-ministry-of-culture-and-tourism

También se habilitó un código QR para facilitar el acceso desde dispositivos móviles.

Desde el sector turístico se remarca la importancia de la participación ciudadana para incrementar la presencia de Bolivia en vitrinas internacionales.

Un impulso al turismo nacional

La nominación posiciona a Bolivia en una plataforma global, en un contexto en el que el turismo se consolida como una de las principales fuentes de ingreso y desarrollo económico en varias regiones del país.

Autoridades y actores del rubro señalaron que este reconocimiento no solo impulsa la promoción internacional, sino que también fortalece la identidad cultural y natural de Bolivia ante el mundo.

Llamado a la participación

El sector turístico y autoridades invitan a la población a sumarse activamente al proceso de votación, con el objetivo de convertir a Bolivia en protagonista de uno de los certámenes más importantes del turismo mundial.

Mira la programación en Red Uno Play