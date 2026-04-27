Así son los departamentos que ofrece AEVivienda para que accedas a tu propia vivienda

Conoce los detalles técnicos, requisitos indispensables y ubicaciones estratégicas para acceder a tu nuevo hogar este año.
27/04/2026 17:47
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La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) ha consolidado su oferta habitacional con unidades disponibles en Cochabamba y Santa Cruz desde los $us. 17.529,89. Estas propuestas buscan facilitar el acceso a un patrimonio propio mediante precios competitivos y ubicaciones de alto crecimiento demográfico.
En el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, las viviendas cuentan con una superficie desde los 82,28 m2, optimizada para la comodidad de familias numerosas. Por su parte, la oferta en Santa Cruz inicia en los $us. 20.594,83, brindando soluciones modernas a pocos kilómetros de la capital cruceña, en la carretera a Cotoca km 7.
Detalles de la infraestructura en Cochabamba
El proyecto ubicado en Villa Tunari se caracteriza por una distribución funcional que prioriza la independencia de sus áreas internas. Los propietarios podrán disfrutar de una construcción sólida que incluye todos los servicios necesarios para una habitabilidad inmediata.
Vivienda moderna en Santa Cruz
La oferta cruceña se localiza estratégicamente en diferentes puntos. Sin embargo, el que cuenta con los precios más accesibles es el ubicado en el kilómetro 7 de la carretera a Cotoca, una zona de expansión con conectividad garantizada. Estas unidades no solo ofrecen un techo, sino un entorno integral que incluye amenidades recreativas para los copropietarios.
Requisitos fundamentales para la postulación
Los interesados en acceder a estos departamentos deben cumplir con criterios sociales que garantizan que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Es obligatorio ser mayor de edad, de nacionalidad boliviana y no poseer ningún registro de propiedad en Derechos Reales a nivel nacional.
Además, los postulantes deben demostrar su capacidad de pago ante una entidad financiera para calificar al crédito de vivienda social. Un requisito indispensable es no haber sido beneficiario anteriormente de ningún programa gubernamental de vivienda o subsidio estatal.
Gestión de documentos y contacto
Para iniciar el trámite, se debe presentar una carta de solicitud acompañada de fotocopias de cédula de identidad, certificado de nacimiento y facturas de servicios básicos. También se requiere el certificado del Sereci sobre el estado civil y documentación que respalde la actividad económica actual.
Puede acceder a más información mediante este enlace:
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