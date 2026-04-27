Senasir publica cronograma de pago de rentas de abril: estas son las fechas oficiales

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) dio a conocer el cronograma oficial de pago de rentas correspondiente al mes de abril, dirigido a rentistas y derechohabientes en todo el país.

La institución busca garantizar un proceso ordenado, seguro y accesible, por lo que estableció distintas modalidades de cobro según cada beneficiario.

Cronograma de pagos

Abono en cuenta: desde el sábado 2 de mayo

Pago presencial en bancos: desde el lunes 4 de mayo

Pago a domicilio: desde el martes 5 de mayo

Recomendaciones importantes

Para el cobro en ventanilla, los beneficiarios deben portar su documento de identidad vigente.

El SENASIR recordó que estos canales están habilitados para facilitar el acceso al pago de manera segura y evitar aglomeraciones.

Canales de consulta

Para dudas o información adicional, los usuarios pueden comunicarse a la línea de WhatsApp: 71532879.

Con este cronograma, los pagos de abril se realizarán de forma escalonada, priorizando la comodidad y seguridad de los rentistas en todo el país.

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