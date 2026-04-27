VIDEO: captan un extraño “coqueteo” entre tiburones leopardo en un oceanario

Un curioso registro captado en un oceanario de China se ha vuelto viral en redes sociales. En el video, dos tiburones leopardo protagonizan una inusual interacción que ha generado sorpresa entre los usuarios.

Las imágenes muestran cómo uno de los ejemplares parece intentar morder suavemente la aleta del otro, una conducta que inicialmente fue interpretada como agresiva.

Sin embargo, la explicación que acompaña el video sugiere una lectura distinta: no se trataría de un ataque, sino de un posible ritual de cortejo entre estos animales marinos.

Un comportamiento que llama la atención

El tiburón leopardo, conocido por su patrón moteado y comportamiento generalmente tranquilo, puede presentar interacciones complejas durante su periodo de reproducción, lo que incluiría este tipo de contacto físico entre ejemplares.

Aunque el video ha generado múltiples interpretaciones en redes, especialistas señalan que este tipo de conductas pueden formar parte de su comunicación y comportamiento reproductivo.

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