Google lanza app gratis con IA que dicta y limpia tus textos en segundos

Google presentó una nueva aplicación de inteligencia artificial enfocada en transformar la forma en que se escriben textos: ahora basta con hablar para que la IA se encargue de redactar, corregir y depurar el contenido en tiempo real.

La herramienta, llamada Google AI Edge Eloquent, permite dictar textos con alta precisión y sin necesidad de conexión a internet, gracias al procesamiento local en el dispositivo.

Por ahora, la aplicación está disponible únicamente para iOS, aunque la compañía ya confirmó que trabaja en versiones para Android y macOS.

Cómo funciona

La app requiere descargar previamente modelos de reconocimiento de voz de alta precisión. Una vez instalados, el sistema comienza a transcribir lo que el usuario dice de forma inmediata en pantalla.

Lo más llamativo es su sistema de post-procesamiento con IA: cuando detecta pausas, la aplicación analiza el texto y:

Elimina muletillas como “eh”, “ah” o “esteee”

Corrige errores gramaticales automáticamente

Mejora la fluidez del texto final

Edición inteligente del texto

Más allá del dictado, la herramienta permite modificar el contenido generado. Los usuarios pueden pedirle a la IA que:

Cambie el tono del texto

Lo haga más formal o más simple

Aumente o reduzca su extensión

Mantenga la idea original pero con mejor redacción

Personalización y aprendizaje

Uno de los puntos más avanzados es su capacidad de aprendizaje. La app puede reconocer:

Nombres propios

Términos técnicos

Palabras frecuentes del usuario

Incluso permite agregar vocabulario personalizado para mejorar la precisión en trabajos profesionales o especializados.

Historial y métricas

La aplicación también guarda todas las sesiones de dictado, permitiendo buscar frases o palabras anteriores.

Además, incluye un panel de estadísticas con datos como:

Velocidad de habla (palabras por minuto)

Cantidad total de palabras

Tiempo de dictado

Una nueva forma de escribir

Con esta herramienta, Google apuesta por una experiencia donde escribir ya no depende del teclado, sino de la voz. Una propuesta que combina velocidad, automatización y edición inteligente en un solo sistema.

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