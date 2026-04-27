“Vivimos en un mundo loco”: Trump habla tras el incidente en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció públicamente tras el incidente armado ocurrido durante la cena anual de corresponsales en Washington, un hecho que activó un amplio operativo de seguridad y fue catalogado por medios internacionales como un posible intento de atentado.

En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario se refirió por primera vez a lo sucedido y sorprendió al restarle dramatismo al episodio.

“No estaba preocupado”

“No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco”, declaró Trump al ser consultado sobre el ataque.

El exmandatario también reconoció que su evacuación no fue inmediata, debido a los protocolos de seguridad y la evaluación de la situación en el recinto.

El incidente ocurrió durante una actividad oficial que reunía a periodistas, autoridades e invitados especiales en la capital estadounidense. En medio del evento se escucharon disparos en las inmediaciones, lo que generó momentos de tensión y obligó a evacuar a los asistentes.

Reacción de su entorno

Trump también se refirió a su esposa, Melania Trump, quien lo acompañaba durante el evento.

“Parecía muy molesta por lo que acababa de suceder, pero es muy fuerte e inteligente”, comentó. Agregó que ella logró manejar la situación “muy bien”, pese a la tensión del momento.

¿Quién fue el atacante?

Las autoridades identificaron al presunto responsable como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de California.

El hombre habría abierto fuego en las inmediaciones del hotel donde se realizaba el evento, aunque no logró ingresar al salón principal donde se encontraba el presidente.

Según el reporte oficial, el atacante portaba varias armas —entre ellas una escopeta, un arma corta y cuchillos— y fue finalmente reducido tras un intercambio de disparos con fuerzas de seguridad.

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