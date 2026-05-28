¡Faltan solo dos días! Así debes prepararte para el apagón analógico en Bolivia

La cuenta regresiva ya comenzó. Faltan solo dos días para que Bolivia inicie oficialmente el apagón analógico, un cambio tecnológico que transformará la forma en la que millones de personas reciben la señal de televisión abierta.

Desde este sábado 30 de mayo arrancará la primera fase de la transición hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

El proceso implica el retiro progresivo de la señal analógica tradicional para dar paso a transmisiones digitales con mejor calidad de imagen y sonido.

Lo que la población necesita saber

Las autoridades aclararon que el apagón analógico no significa que los televisores dejarán de funcionar.

Los equipos modernos ya cuentan con sistema digital incorporado y únicamente necesitarán una nueva sintonización de canales para seguir funcionando con normalidad.

En el caso de televisores antiguos, será necesario instalar un decodificador digital conectado a una antena UHF para continuar recibiendo la señal abierta.

Especialistas recomiendan no esperar hasta último momento para verificar el funcionamiento de los equipos.

Mejor imagen y más canales

Con la migración a la señal digital, la población podrá acceder a:

Imagen en alta definición

Mejor calidad de sonido

Mayor cantidad de canales

Señal más estable

Menos interferencias

Además, el nuevo sistema permitirá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y futuras mejoras tecnológicas en las telecomunicaciones del país.

La transición será gradual

El proceso se desarrollará en tres etapas.

La primera inicia este 30 de mayo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La segunda fase está prevista para mayo de 2028 e incluirá ciudades como Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y Valle Alto, además de localidades con más de 40 mil habitantes.

Finalmente, la tercera etapa llegará en mayo de 2030 para el resto del país.

Actualmente, según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), ya existen 25 canales transmitiendo en señal digital HD en distintas regiones del país.

Recomendaciones para evitar quedarse sin señal

La ATT pidió a la población:

Revisar si el televisor cuenta con sistema digital ISDB-Tb

Adquirir un decodificador si el equipo es antiguo

Verificar el uso de antena UHF

Resintonizar los canales disponibles

Seguir la información oficial sobre la transición

“El apagón analógico no significa perder la televisión, sino modernizarla”, recordó la ATT.

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