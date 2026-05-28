Di María y Rosario Central emocionaron al visitar al “Patón” Bauza en Ecuador

El fútbol regaló una de esas imágenes que trascienden los resultados y quedan grabadas en el corazón de los hinchas. En la previa del duelo ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores, el plantel de Rosario Central visitó al histórico entrenador Edgardo “Patón” Bauza en su domicilio en Quito, Ecuador.

La delegación canalla llegó encabezada por Ángel Di María, junto a dirigentes, referentes del plantel y el presidente Gonzalo Belloso, para compartir un momento cargado de emoción con el exentrenador, su esposa Maritza Gallardo y su hijo Nicolás.

Durante el encuentro, Central le llevó la Copa Argentina conquistada en 2018 bajo la conducción del Patón, además de camisetas oficiales y una plaqueta conmemorativa como homenaje a una de las figuras más queridas de la institución.

“Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón”, publicó el club argentino en sus redes sociales.

Las imágenes rápidamente emocionaron a miles de hinchas, que recordaron el enorme vínculo de Bauza con Rosario Central, club donde debutó como jugador y dejó una huella imborrable también como director técnico.

Di María fue uno de los protagonistas más cercanos del homenaje. El campeón del mundo sostuvo el trofeo junto al Patón y compartió abrazos y fotografías que reflejaron la emoción del momento.

La visita se produjo pocas horas antes del decisivo partido ante Independiente del Valle en Quito, donde el equipo dirigido por Jorge Almirón buscará asegurar el primer lugar del Grupo H de la Libertadores.

Rosario Central llegó a la última fecha con 13 puntos y depende de sí mismo para terminar como líder de grupo. Una victoria en territorio ecuatoriano le permitiría cerrar la fase con 16 unidades y avanzar fortalecido en el torneo continental.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la imagen del plantel junto al Patón Bauza ya quedó como uno de los momentos más emotivos de la Copa Libertadores.

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