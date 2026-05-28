2-0 Racing se despide en una casa vacía con una victoria ante Independiente Petrolero

Racing Club se despidió este miércoles de la Copa Sudamericana con un triunfo 2-0 ante Independiente Petrolero de Bolivia, por la sexta y última jornada del Grupo E del torneo continental.

Con goles del colombiano Duván Vergara (m.17) y Matko Miljevic (m.59), la ‘Academia’ sumó su segunda victoria que no le alcanzó para seguir en carrera en el torneo, mientras que ‘El Inde’ también le puso punto final a su carrera internacional de esta temporada sin triunfos.

Tras este resultado, Botafogo quedó líder con 16 unidades y clasificado a los octavos de final, segundo finalizó Caracas con nueve puntos clasificado para la repesca de los 16avos de final, mientras que fueron eliminados Racing Club (8) e Independeinte Petrolero (0).

Racing, que el sábado se quedó sin entrenador por la salida de Gustavos Costas, estuvo conducido interinamente por Sebastián ‘Chirola’ Romero y Luciano Aued a la espera de la designación del nuevo entrenador.

La apertura del marcador llegó en el minuto 17 tras un centro atrás de Ignacio Rodríguez para que el colombiano Duván Vergara con una exquisita definición abra el marcador para colocar un balón inatacable para Jhohan Gutiérrez.

El resultado se mantuvo hasta el minuto 59 cuando luego de una doble pared entre Adrián Fernández y Matko Miljevic para la definición de este último al pisar el área.

Todo parecía encaminarse hacia una victoria cómoda del local pero en el minuto 65 una falta en el área derivó en un penalti para Independiente Petrolero que ejecutó Willie Barbosa pero que logró desviar Facundo Cambeses para mantener la ventaja de dos que se mantuvo hasta el final.

Tras esta victoria, Racing tendrá que centrar todas sus expectativas en el Torneo Clausura post Mundial y en la Copa Argentina, mientras que Independiente Petrolero deberá concentrarse en el Certamen Boliviano, ambos ya sin competencias internacional para el segundo semestre del año.

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