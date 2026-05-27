Crystal Palace conquista la Conference League al ganar 1-0 la final al Rayo

El Crystal Palace F.C. se proclamó campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes de la UEFA en importancia, al ganar 1-0 al Rayo Vallecano en la final disputada este miércoles en Leipzig, Alemania.

El francés Jean-Philippe Mateta, que forma parte de la lista de su país para el Mundial 2026, anotó el único tanto del partido a los 50 minutos, dándole al club londinense el primer título europeo de su historia.

Inglaterra ya había conquistado la pasada semana la Europa League, segundo torneo continental, gracias al Aston Villa F.C. y ahora puede lograr un pleno europeo si el Arsenal F.C. supera este sábado al Paris Saint-Germain F.C. en la final de la Liga de Campeones, la principal competición europea de clubes.

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