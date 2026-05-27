Oriente vs Blooming: ¿Se suspende el clásico cruceño y el resto de la jornada?

La fecha 10 del fútbol boliviano, programada para disputarse este fin de semana, corre el riesgo de ser suspendida debido a los conflictos y bloqueos que atraviesa el país. Entre los encuentros más esperados aparecen el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming, además del Superclásico paceño entre The Strongest y Bolívar.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, señaló que todavía no existe una determinación oficial sobre la continuidad del campeonato y que todo dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas horas.

“Estamos conectándonos con todos para ver cómo evoluciona todo esto. Un poco de paciencia. Quisiera adelantarme, pero no puedo porque todavía no se tiene nada definido”, expresó el titular federativo a su llegada a la reunión de dirigentes.

Costa también explicó que la intención inicial no sería suspender completamente el torneo, sino analizar posibles reprogramaciones, tal como ocurrió con algunos compromisos de la fecha 9.

“Habrá que estudiar lo que será la fecha 10, que tendría que jugarse este fin de semana, y trabajar para que se dispute la mayor cantidad de partidos”, afirmó.

Por su parte, José Claure, encargado de Marketing de la FBF, indicó que las próximas 48 horas serán decisivas para confirmar o suspender la jornada.

“Estamos esperando las determinaciones de la mesa de trabajo con el Gobierno. Si existen las condiciones lógicas para jugar, la fecha se desarrollará; de lo contrario, habrá que suspenderla y reprogramarla”, sostuvo.

La fecha 10 contempla partidos atractivos en distintos puntos del país, entre ellos el duelo entre Club Guabirá y San Antonio Bulo Bulo, además del clásico potosino entre Real Potosí y Nacional Potosí.

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