Este domingo se viene una jornada intensa de clásicos en la Copa Bolivia

La Copa Bolivia está en su etapa final de grupos. El viernes, FC Universitario goleó a San Antonio en el estadio Félix Capriles y clasificó al repechaje, mientras que Guabirá no pudo con Real Tomayapo en Montero e igualó 2-2, dejando en suspenso su clasificación.

La Liga de la División Profesional suspende su calendario durante tres semanas para permitir que se juegue la última jornada de la fase de grupos, los partidos de repechaje y la ida de los cuartos de final. Durante este período se celebrarán también los clásicos más esperados del torneo, donde los resultados serán determinantes para avanzar en la competencia.

Hoy sábado, Always Ready enfrentará a ABB en su clásico en la ciudad de El Alto, desde las 15:00. A las 17:30, Gualberto Villarroel se medirá con CDT Real Oruro en el clásico orureño, y a las 20:00 jugarán Independiente y Nacional Potosí en el estadio Patria de Sucre.

El domingo será otra jornada de clásicos: desde las 15:00, Oriente Petrolero enfrentará a Blooming en el estadio Real Santa Cruz; a las 17:15 jugarán Bolívar y The Strongest en el estadio Hernando Siles; y a las 19:30 se medirán Aurora y Wilstermann en el Félix Capriles de Cochabamba.

