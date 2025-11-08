Conozca la fecha en la que Bolivia conocerá a sus rivales para el repechaje rumbo al Mundial 2026

La sede de la FIFA en Zúrich será escenario el próximo jueves 20 de noviembre del sorteo que definirá los cruces finales para acceder a la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Bolivia conocerá si deberá disputar uno o dos partidos en el torneo clasificatorio previsto para marzo.

En total, 22 selecciones estarán en juego: seis procedentes del torneo clasificatorio y dieciséis provenientes de las eliminatorias europeas. Las dos fases se jugarán con formato de semifinales y finales a partido único, determinando a los últimos países que completarán el cupo de 48 equipos en la competición.

El sorteo del torneo clasificatorio comenzará a las 08:00 hora boliviana, seguido del sorteo de las eliminatorias europeas. Esta programación se dará apenas dos días después de que concluya la fecha FIFA de noviembre, que definirá a las selecciones de Asia, África y Concacaf que acompañarán a Bolivia y Nueva Caledonia en la repesca.

De acuerdo con los procedimientos, la Clasificación Mundial Masculina FIFA, donde Bolivia ocupa actualmente el puesto 76, se publicará un día antes del sorteo, el miércoles 19 de noviembre. Los aficionados podrán seguir en vivo ambos sorteos a través de FIFA.com, FIFA+ y los canales oficiales de transmisión de cada país.

Con 28 selecciones ya clasificadas, estas últimas fases permitirán conocer a las catorce naciones que completarán el plantel de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando así un paso decisivo hacia la expansión del torneo y la participación histórica de 48 equipos.

