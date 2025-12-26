Mercados de Santa Cruz: Pollo y cerdo suben de precio tras Navidad, mientras la res se mantiene estable

El panorama en los mercados cruceños post-Navidad muestra una tendencia mixta para el bolsillo de la población. Un recorrido por centros de abastecimiento como el Mercado Mutualista revela que, mientras la carne de res mantiene sus costos, el pollo y el cerdo han experimentado alzas significativas de cara a las cenas de fin de año.

Incrementos en pollo y cerdo

El pollo, uno de los productos de mayor rotación, subió de 17 a 19 bolivianos el kilo. Por otro lado, la carne de cerdo —tradicional para el plato de Año Nuevo— muestra el ajuste más fuerte, especialmente en la costilla, que subió de 47 a 55 bolivianos.

La carne de res se mantiene firme

A diferencia de las otras proteínas, la carne de res no ha reportado incrementos, siendo la pollerita y el keperí los cortes más buscados para las parrilladas de fin de año.

Lista de precios actualizados (Diciembre)

Carne de pollo

Precio actual: 19 bolivianos el kilo (Subió 2 bolivianos).

Carne de cerdo

Costilla: 55 bolivianos el kilo (Subió 8 bolivianos).

Pierna: 37 bolivianos el kilo.

Carne de res

Cortes de Primera: 70 bolivianos el kilo (Precio estable).

Cortes de Segunda: 60 bolivianos el kilo (Precio estable).

Pese a que las ventas antes de Navidad fueron calificadas como "muy buenas", el ambiente actual en los pasillos es de calma debido al feriado prolongado.

"Ahorita está en silencio por el feriado que se alargó, esperamos que llegue la clientela más tarde. Aunque ha subido el pollo, yo creo que la gente igual se anima a abastecerse", comentó un vendedor del Mercado Mutualista. En el sector de carnes rojas, los comerciantes esperan que la demanda de cortes para el horno y la parrilla se intensifique hacia el 31 de diciembre.

