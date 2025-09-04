¿A cómo está el precio de las carnes en Santa Cruz?

Los precios de la carne en el mercado Abasto continúan en alza, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. El producto que más ha llamado la atención por su incremento es el pollo, que alcanzó los 23 bolivianos por kilo el tipo industrial y 22,50 bolivianos en el pollo mairaneño.

Comerciantes del lugar informaron que hace apenas dos semanas el precio del kilo se encontraba en 21 bolivianos, pero se llegó incluso a vender a 24,50 bolivianos en días recientes. “Nos dicen que es por los insumos, pero no nos explican mucho. Solo nos avisan que ha subido”, comentó una vendedora.

Los consumidores, por su parte, manifiestan su preocupación. “Antes compraba con 42 bolivianos (el pollo entero) y ahora con 52. Está más caro”, expresó un comprador.

Precios de la carne de cerdo:

Costilla : subió de Bs 43 a Bs 44

Pierna : de Bs 34 a Bs 35 (anteriormente se encontraba hasta en Bs 29)

Chuleta: de Bs 41 a Bs 42

Carne de res:

Carne de primera : Bs 64 por kilo

Carne de segunda: entre Bs 53 y Bs 55

Los vendedores atribuyen el alza a que el kilo gancho sigue siendo elevado, rondando los Bs 40 a 42, sin señales de bajar. “No da que baje la carne. Más al contrario, sube todos los días”, lamentó otra comerciante.

