¿Quién fue Nilde Lucana? La hija del alcalde de Vinto que falleció en un accidente

El fallecimiento de la Ing. Nilde Lucana Foronda, ocurrido este 21 de diciembre, ha generado diversas muestras de pesar en el municipio de Vinto. Lucana, de 34 años, era conocida por su vínculo familiar con la autoridad edil, pero también por su actividad profesional y su rol dentro de la Iglesia Adventista.

Nilde Lucana nació el 4 de enero de 1990. Se graduó como Ingeniera Comercial, profesión que ejercía hasta el momento de su deceso. Además de su formación académica, se caracterizaba por ser una persona dedicada a la práctica deportiva y era reconocida como seguidora del club Wilstermann.

Gran parte de su vida social estuvo ligada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día (CEAB). A través de un comunicado, la congregación informó sobre su deceso, destacando que Nilde participó activamente en las actividades de fe y servicio de dicha institución. Según la publicación de la iglesia, sus miembros la recuerdan por su compromiso con la obra religiosa y su participación constante en la congregación.

Testimonios de su entorno cercano

Amigos cercanos, como Gilda Gardeazabal, han compartido mensajes en redes sociales que delinean su carácter personal. En sus testimonios se menciona que Nilde era una persona cercana a su círculo de amistades, a quienes brindaba consejos y apoyo en momentos difíciles. Asimismo, se destacó su faceta generosa, mencionando gestos personales hacia sus allegados, como el haber obsequiado a su mascota, Lucky, a una amiga cercana. No tenía hijos, pero sí una hermana y dos sobrinos.

El cuerpo de la ingeniera está siendo velado en el domicilio del alcalde Alfredo Lucana, ubicado en el Barrio Zurita del municipio de Vinto. De acuerdo con las creencias de su familia y su congregación, sus allegados han manifestado que enfrentan este duelo bajo la esperanza de su fe adventista. El entierro será este martes en el Cementerio General de Vinto.

Mira la programación en Red Uno Play