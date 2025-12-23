Magia navideña en el Chaco: Cuevo inaugura su pesebre con identidad guaraní

La Plaza Principal de Cuevo se transformó en el epicentro de la esperanza con el tradicional encendido de luces y la inauguración del pesebre municipal. Esta representación del nacimiento destaca por el uso de elementos típicos de la región, rescatando la esencia de la capital del folklore guaraní chaqueño.

Decenas de niños y familias se congregaron para disfrutar de una velada amenizada por el talento de la Escuela Municipal de Música. El espíritu festivo se completó con una gran chocolatada y presentaciones en vivo que reforzaron los lazos comunitarios de la población.

Durante el evento, el alcalde Marcelo Villagra compartió un emotivo mensaje de unión para todos los habitantes de la provincia Cordillera y el departamento. “Queremos hacer llegar nuestras sinceras felicitaciones a todo nuestro municipio de Cuevo y a toda Bolivia”, expresó la autoridad durante el acto central.

Con este despliegue de luces y color, la municipalidad busca fomentar la paz y la reactivación del turismo cultural en esta temporada. Cuevo despide el año reafirmando su orgullo por sus raíces y extendiendo un saludo fraterno a todo el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play