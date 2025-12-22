“Que la Alcaldía no se deje manipular”: el clamor ciudadano ante el paro de micreros

Santa Cruz vive su cuarto día consecutivo sin el servicio de transporte público urbano. Los micros no circulan en la capital cruceña y la población se ve obligada a “peregrinar” en busca de cualquier alternativa para movilizarse, mientras crece el pedido ciudadano para que la Alcaldía no ceda ante las presiones de los transportistas.

En zonas de alta afluencia como la exterminal, el mercado La Ramada y la avenida Cañoto, se observa una intensa transitabilidad de vehículos particulares y transporte interprovincial, pero ausencia total de micros urbanos. Algunas líneas interprovinciales continúan operando con normalidad tras haber alcanzado acuerdos con autoridades nacionales y departamentales.

Entre ellas, se pudo observar una línea que brinda servicio hacia el municipio de Warnes, así como trufis que se dirigen a Satélite Norte, los cuales están cobrando cuatro bolivianos por persona, un boliviano más de lo habitual, según relataron los usuarios.

“Cuatro bolivianos por persona”, señaló un pasajero que logró abordar uno de estos vehículos, confirmando el incremento del pasaje ante la falta de opciones.

Sin embargo, el problema persiste en el área urbana. Las rutas que conectan los diferentes distritos de la ciudad no están operando, lo que genera largas esperas y malestar generalizado, especialmente en puntos neurálgicos como el mercado Mutualista, donde la población busca desesperadamente cómo llegar a su destino, incluso bajo una leve llovizna que cae sobre la capital cruceña.

“Aquí estamos, peregrinando con el transporte. Si no trabajan, que la Alcaldía se haga cargo de todo esto, porque ya se pasan los transportistas”, manifestó una ciudadana que esperaba movilizarse. La mujer indicó que se traslada desde el Cambódromo hasta la refinería, realizando transbordos improvisados para poder llegar.

Sobre la disputa por la tarifa, fue clara: “La Alcaldía está pidiendo tres bolivianos y los transportistas quieren cinco. No vamos a pagar eso, todos los micros son a gas, no a gasolina”, reclamó.

Otra vecina coincidió en el malestar: “No hemos pillado micro, hay que ver cómo moverse. Todo el mundo se las arregla como puede para hacer sus compras”, dijo mientras esperaba algún vehículo.

Ante la falta total de micros, han surgido vehículos particulares que, con letreros improvisados, ofrecen transporte hacia zonas como la Mutualista, Los Pozos y La Ramada, cobrando hasta tres bolivianos por pasaje, según confirmó una conductora.

“No hay movilidad, ¿qué vamos a hacer? Que vuelvan los micros”, expresó otra usuaria visiblemente molesta.

Mientras tanto, solo los trufis y el transporte libre continúan operando, cubriendo parcialmente la demanda, pero sin dar solución de fondo a una ciudad que ya cumple cuatro días sin transporte público regular y con una población que exige respuestas y firmeza de las autoridades municipales.

