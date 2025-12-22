¿Viaja por Navidad? Revise en tiempo real el estado de las carreteras

A dos días de celebrar la Nochebuena, el movimiento de pasajeros en las terminales terrestres del país es masivo. Sin embargo, las persistentes lluvias registradas en los últimos días han complicado seriamente la transitabilidad en varias rutas nacionales, obligando a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a emitir un reporte de emergencia sobre el estado de la Red Vial Fundamental (RVF).

Según la entidad, las precipitaciones han provocado derrumbes, afectaciones en la plataforma vial y restricciones de circulación en al menos tres departamentos, principalmente en tramos que conectan el eje troncal con el norte del país. A esto se suman bloqueos y conflictos sociales que interrumpen el tráfico normal en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con el último reporte oficial, actualizado a las 11:29 de este lunes, se registran 26 eventos activos que dificultan o impiden la circulación vehicular:

18 puntos de conflicto (bloqueos)

3 tramos con restricción horaria

2 tramo con restricción especial

3 rutas con desvíos habilitados

La ABC advirtió que esta situación podría generar demoras prolongadas e incluso dejar varados a los viajeros que no planifiquen adecuadamente su desplazamiento, por lo que instó a la población a informarse antes de salir a carretera.

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar la toma de decisiones, la institución recordó que se encuentra habilitada su plataforma digital de transitabilidad, donde se puede consultar en tiempo real el estado de las rutas, los cierres, desvíos y restricciones vigentes.

👉 Portal de Transitabilidad: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Las autoridades recomiendan planificar con anticipación la llegada a destino, especialmente para quienes buscan reunirse con sus familias en Nochebuena, y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante posibles cambios provocados por el clima o conflictos sociales.

