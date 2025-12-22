Diputado Maldonado confirma que TSE administrará cuatro departamentos sin vocales electorales

El diputado de la alianza Libre y miembro de la directiva de la Cámara de Diputados, José Maldonado, confirmó que cuatro departamentos del país quedarán temporalmente sin vocales electorales departamentales, mientras se resuelve su situación institucional. Los departamentos afectados son La Paz, Potosí, Oruro y Chuquisaca.

Según explicó el legislador, ante la conclusión del mandato de los vocales departamentales y la falta de nuevas designaciones, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que asuma la administración y supervisión de las labores electorales en dichas regiones, conforme a lo que establece la normativa vigente.

“El Tribunal Nacional ya constituido, con presidente y directiva, se hace cargo de las regionales donde no van a tener vocales. Eso dice la norma. En departamentos como Oruro, los vocales departamentales ya no se quedan porque han cumplido su ciclo”, señaló Maldonado.



El diputado precisó que la situación se prolongará debido al receso parlamentario, establecido del 25 de diciembre al 8 de enero, periodo durante el cual la Cámara de Diputados no podrá designar las acefalías correspondientes en los tribunales electorales departamentales.

Maldonado reiteró que esta medida no implica una paralización de las actividades electorales, ya que el TSE asumirá las competencias necesarias para garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de los procesos electorales en los departamentos mencionados.

Finalmente, señaló que, una vez concluido el receso legislativo, la Cámara de Diputados deberá retomar el tratamiento de las designaciones pendientes, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

