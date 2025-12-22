TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

La ATT convoca a diálogo al transporte interdepartamental este lunes a las 15:00

El encuentro será liderado por el director ejecutivo de la ATT, Carlos Agreda, y tiene como objetivo dar continuidad al diálogo técnico para el análisis de las tarifas del transporte interdepartamental, así como otros aspectos relacionados con la operatividad y el servicio, en beneficio de la población.

Hans Franco

22/12/2025 12:09

Foto: La ATT convoca a diálogo con el transporte interdepartamental
La Paz

Escuchar esta nota

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) convocó a los representantes del transporte interdepartamental a una reunión de diálogo que se realizará este lunes 22 de diciembre a horas 15:00.

El encuentro será liderado por el director ejecutivo de la ATT, Carlos Agreda, y tiene como objetivo dar continuidad al diálogo técnico para el análisis de las tarifas del transporte interdepartamental, así como otros aspectos relacionados con la operatividad y el servicio, en beneficio de la población.

Esta reunión se enmarca en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el sector transporte, que establecen mesas de trabajo, seguimiento permanente y la participación activa de las entidades reguladoras, priorizando el consenso y la estabilidad social.

La ATT ratifica su compromiso de promover espacios de diálogo responsable, técnico y transparente, reafirmando que el entendimiento y la concertación son el camino para avanzar en soluciones sostenibles para el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD