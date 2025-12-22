La ATT convoca a diálogo al transporte interdepartamental este lunes a las 15:00

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) convocó a los representantes del transporte interdepartamental a una reunión de diálogo que se realizará este lunes 22 de diciembre a horas 15:00.

El encuentro será liderado por el director ejecutivo de la ATT, Carlos Agreda, y tiene como objetivo dar continuidad al diálogo técnico para el análisis de las tarifas del transporte interdepartamental, así como otros aspectos relacionados con la operatividad y el servicio, en beneficio de la población.

Esta reunión se enmarca en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el sector transporte, que establecen mesas de trabajo, seguimiento permanente y la participación activa de las entidades reguladoras, priorizando el consenso y la estabilidad social.

La ATT ratifica su compromiso de promover espacios de diálogo responsable, técnico y transparente, reafirmando que el entendimiento y la concertación son el camino para avanzar en soluciones sostenibles para el país.

