Qué ponerte esta Nochebuena: 5 outfits que marcan tendencia

La llegada de la Nochebuena siempre genera la misma pregunta: ¿qué me pongo? Para salir de lo clásico y sorprender con un look que combine comodidad y estilo, te proponemos cinco opciones para armar tu outfit y ser la estrella de la noche.

1️⃣ Total White: elegancia y frescura

El blanco nunca falla en las fiestas. Un vestido largo o un conjunto de pantalón y blusa en tonos claros aportan frescura y sofisticación. Sumá accesorios dorados o plateados y unas sandalias cómodas para bailar y disfrutar toda la noche.

2️⃣ Rojo pasión: el color que grita Navidad

El rojo es sinónimo de fiesta. Elegí un vestido corto, un mono o un conjunto de falda y top. Combiná con labios al tono y detalles en negro para un look más jugado y moderno.

3️⃣ Brillos y metalizados: para destacar

Si querés ser el centro de todas las miradas, los brillos son la clave. Un top de lentejuelas, una falda metalizada o un blazer con destellos combinados con prendas neutras logran un equilibrio perfecto.

4️⃣ Estampados y flores: alegría y frescura

Los estampados florales o tropicales dan color y vida a la Nochebuena. Ideales para cenas al aire libre o reuniones más relajadas, estos outfits transmiten energía y buen humor.

5️⃣ Look relajado: jeans y camisa con onda

Si la reunión es informal, un jean canchero con camisa de lino o algodón puede ser la dupla ganadora. Completá con sandalias bajas o zapatillas blancas y algún accesorio llamativo para darle personalidad al conjunto.

