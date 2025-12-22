¿Compras de último momento?: Dónde comprar regalos baratos en Santa Cruz

Faltan pocas horas para la medianoche del 24 de diciembre y, seamos honestos, a muchos nos ganó el tiempo. Si todavía te falta el regalo del intercambio, el juguete para los sobrinos o el “estreno” para la cena, Santa Cruz de la Sierra tiene sus motores comerciales al máximo.

Para evitar vueltas innecesarias, te presentamos la Guía de Supervivencia para Compras de Pánico, con las cinco ferias infaltables donde encontrarás las famosas “3 B”: bueno, bonito y barato.

1️⃣ La infaltable: Feria Barrio Lindo

El gigante comercial por excelencia. En temporada navideña, los comerciantes de la Asociación de Mañaneros y los galpones extienden sus horarios hasta altas horas de la noche.

¿Qué encuentras?

Ropa para toda la familia (ideal para el “estreno”), calzados y juguetes al por mayor y menor.

Tip:

Ve con ropa ligera y zapatos cómodos. Los puestos externos suelen lanzar ofertas de remate “al paso”.

2️⃣ Feria Navideña de Alto San Pedro

Un clásico cruceño que nunca falla. Ubicada en el Distrito 4, es el paraíso de los juguetes y la decoración.

¿Qué encuentras?

Desde bicicletas y muñecas hasta luces, adornos y artículos para el arbolito.

Tip:

Muchos puestos aceptan pago por QR, pero llevar efectivo en sencillo puede ayudarte a cerrar una mejor rebaja.

3️⃣ Feria de la Cumavi (Villa 1ro de Mayo)

Una opción potente si buscas precios realmente competitivos, especialmente en la zona este.

¿Qué encuentras?

Ropa casual y deportiva, además de tecnología y accesorios para celulares, un regalo que nunca falla.

Tip:

Evita la noche. El mejor horario es entre las 14:00 y 16:00, cuando hay menos gente.

4️⃣ Los Pozos (Antiguo y Nuevo Mercado)

El corazón comercial del centro cruceño sigue vibrando pese al reordenamiento.

¿Qué encuentras?

Canastones navideños listos, bebidas para el brindis a precio de caja y ropa económica.

Tip:

El tráfico es intenso. Llega en transporte público o deja el vehículo a varias cuadras.

5️⃣ Feria Artesanal de la Manzana Uno

Ideal para quienes buscan regalos distintos, con identidad local y lejos del plástico.

¿Qué encuentras?

Artesanías en cuero y madera, bijutería de autor y productos orgánicos cruceños.

Tip:

Perfecta para ir al atardecer, disfrutar del ambiente navideño en la Plaza 24 de Septiembre y comprar con calma.

Recomendaciones de seguridad

La Policía Boliviana activó el plan “Navidad Segura”, pero toma precauciones:

Mochila adelante en zonas con aglomeración

Celular guardado mientras caminas

QR salvador: reduce el uso de efectivo y verifica siempre la transacción

